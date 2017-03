Niger: Uraniumgate - La commission d'enquête commence ses auditions

L'actuel directeur de la Sopamin, Hama Zada, doit aussi être également entendu. Les députés ont aussi prévu d'auditionner les rédacteurs en chef des journaux qui ont parlé de l'affaire en publiant plusieurs fac-similés de documents officiels. La commission d'enquête n'a plus qu'une semaine pour mener ses auditions et boucler son enquête. Elle aura ensuite 45 jours pour rendre son rapport.

Au Niger, l'affaire « de l'uraniumgate » est passée au crible par les parlementaires. Leur commission d'enquête commence ce lundi 27 mars plusieurs auditions sur un présumé système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger en 2011, via des sociétés russes et libanaises, qui aurait permis aux pays de gagner des centaines millions de francs CFA. Cette affaire a été révélée par la presse nigérienne le mois dernier et elle suscite des interrogations. Elle a d'ailleurs déclenché en France l'ouverture d'une enquête du parquet national financier.

