Congo-Kinshasa: Célébration de Earth Hour 2017 - WWF et CSD ont planté des arbres à Limete

L'action menée le long d'un tronçon du Boulevard Lumumba a visé à sensibiliser au rôle des arbres en milieu urbain dans la réduction de la pollution urbaine mais aussi dans la lutte contre le changement climatique.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) s'est joint à l'organisation de volontaires Community Service Day (CSD), pour une action visant à planter les arbres le long du Boulevard Lumumba, dans la Commune de Limete au niveau de la 1ère rue. L'action a été menée dans le cadre de Earth Hour (une Heure pour la Terre ou Une heure pour la planète).

Cette dernière est une manifestation annuelle organisée tous les derniers samedi du mois de mars depuis 2007 à l'initiative du WWF. Elle consiste à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique. Pour 2017, Earth Hour, qui est à sa dixième édition, a été observée le samedi 25 mars de 20h30 à 21h30, selon l'heure locale des différents pays.

Une véritable action de sensibilisation

Le but de cette action est de sensibiliser à la réalité et aux effets du changement climatique. Au-delà donc du geste symbolique d'extinction des lumières, l'accent est plutôt mis sur ce qu'il faut entreprendre par après. En plantant ces arbres le long de ce tronçon du Boulevard Lumumba, à Limete, les acteurs, le WWF et CSD, ont voulu ainsi relevé le rôle des arbres en milieu urbain dans la réduction de la pollution urbaine ainsi que dans la lutte contre le changement climatique.

CSD, note-t-on, est une communauté de volontaires, initiative des anciens boursiers des programmes d'échanges sponsorisés par le département d'Etat américain. Cette organisation est présente dans plus de dix villes en RDC dont Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kindu et d'autres. Le CSD a pour objectif principal de répandre la culture du volontariat, du service et du don de soi dans la communauté congolaise au travers des actions d'intérêt communautaire.

Par ailleurs, le Fonds mondial pour la nature (WWF) est une organisation non gouvernementale internationale créée en 1961 et dédiée à la protection de l'environnement. Il veut aider à bâtir un avenir où l'homme vivra en harmonie avec la nature, et laisser aux générations suivantes une planète vivante. Pour y arriver, le WWF se dévoue à conserver la biodiversité de la planète, à s'assurer de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et, à réduire la pollution et le gaspillage des ressources naturelles.