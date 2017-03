Afrique: Conférence internationale sur l'émergence - L'Afrique en question ?

La Conférence internationale sur l'émergence en Afrique (CIEA) ouvre ses portes, du 28 au 30 mars, pour sa deuxième édition. L'objectif général est d'approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence du continent.

La semaine de l'émergence de l'Afrique a démarré, dimanche à Abidjan, avec l'ouverture de la 5è édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique, autour du thème, « Imaginez l'Afrique dans 40 ans' ». Cette édition 2017, vise à approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence des pays africains sous les angles institutionnel, économique et social, en tenant compte des évolutions de l'environnement international.

Pour alimenter les discussions sur les meilleures pratiques africaines, des études de cas seront présentées notamment sur l'Algérie, le Botswana, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Kenya, le Maroc, l'Ile Maurice, le Rwanda et le Sénégal.

Le partage des outils et méthodes de mise en œuvre pour accélérer la transformation structurelle et l'industrialisation afin de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, sera également au menu de cette conférence d'Abidjan qui attend 400 personnalités et représentants de gouvernement, d'institutions internationales et de développement, de Centres de recherche, d'Université, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les travaux se dérouleront sous forme de panels de haut niveau constitué de séances plénières autour de deux principaux thèmes : la gouvernance des institutions publiques ; et la transformation structurelle, inclusive et durable.

Alors que l'économie mondiale est dans une phase de profonde mutation avec la modification des équilibres géostratégiques, une meilleure compréhension des goulots d'étranglement qui freinent la mise en œuvre des plans d'émergence, y compris les aspects liés au financement, est attendue. Au nombre des résultats attendus figurent également : la présentation d'outils, méthodes et procédures pour moderniser les administrations publiques avec comme perspective la mise en place d'une plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des plans d'émergence ; une meilleure identification des marges de productivité et de compétitivité dans les principaux secteurs ; la présentation d'options pratiques pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique et créer des emplois pour les jeunes.

C'est donc pour accompagner cette dynamique que la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (CIEA) a été instituée dans le but de soutenir et faciliter le développement des capacités des pays africains à mieux planifier et mettre en œuvre l'émergence, mutualiser leurs expertises et documenter les bonnes pratiques en la matière. La CIEA s'organise tous les deux ans avec l'appui du gouvernement ivoirien, du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en collaboration avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).