Congo-Brazzaville: Campagne de déradicalisation - Les jeunes des quartiers 43-47 sensibilisés au civisme

L'association des volontaires « Jeunes pour l'environnement » du Congo (JPE) a organisé, le samedi 25 mars dernier, à Brazzaville, une campagne de sensibilisation des jeunes sur le rejet de la violence en milieu social. Cette activité a permis aux jeunes de Moungali d'échanger entre eux, et avec le ministère de tutelle et le Pnud, sur leur quotidien et les opportunités de la vie.

La rencontre citoyenne initiée par les JPE-Congo, qui a mobilisé plusieurs dizaines de jeunes des quartiers 43 et 47, dans l'arrondissement 4 Moungali, s'inscrit dans le cadre du projet « la prévention de la déradicalisation de la jeunesse en République du Congo », lancé en septembre 2016 par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, l'ambassade du Japon et le Pnud.

Ce projet prévoit des mesures socio-économiques et des activités ayant une valeur ajoutée au développement du Congo et à la consolidation de la démocratie. Pour Second Andzemba, vice-président des JPE, en organisant cette activité, l'association est en train de jouer pleinement sa partition dans l'éducation civique et la sensibilisation contre la radicalisation des jeunes à Moungali.

« A ce jour, plus de 400 jeunes ont été sensibilisés et près de la moitié d'eux ont intégré notre réseau de fidélisation », a déclaré le coordonnateur zone Moungali du projet de prévention de la déradicalisation des jeunes, Second Andzemba. Et d'ajouter que cette campagne destinée aux jeunes des quartiers 43 et 47, permet de favoriser le dynamisme de ces derniers, de les transformer et leur permettre d'intégrer les valeurs du "vivre ensemble" et de la cohésion sociale.

Lors des échanges, les quelque jeunes présents, de catégories confondues, se sont interrogés non seulement sur les causes de la montée de la violence urbaine (les bébés noirs), mais également sur les inconvénients de ces actes inciviques sur leur avenir et sur le développement du pays.

Ce phénomène est dû en partie au chômage des jeunes et l'absence de formation qualifiante pour tous, pense Gaël participant à cette campagne. « Mais, il nous revient nous jeunes de prendre conscience de notre avenir, d'apprendre un métier », estime Juliana une jeune de quartier 47.

L'association JPE-Congo promet d'autres actions dans les autres coins de la ville pour ainsi susciter la prise de conscience et interpeller les autorités et surtout le ministère de tutelle, sur la situation des jeunes congolais. « Il est primordial d'assurer un avenir à la jeunesse afin de contribuer à la stabilité du pays, de la région, de notre arrondissement et nos quartiers », a lancé Second Andzemba, insistant sur les opportunités de formation et d'emploi.

Le conseiller à la Jeunesse, Young Churchi Loko Kaya, prenant note des préoccupations de ces jeunes, a réaffirmé l'engagement des autorités congolaises à les accompagner et améliorer leurs conditions sociales, avec le soutien des partenaires au développement tels que le programme du Pnud et du Japon.