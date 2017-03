Afrique de l'Ouest: Services financiers - GIM-UEMOA sensibilise les acteurs de la presse

Mis en place par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté bancaire de la zone en 2003, le GIM-UEMOA assure l'interopérabilité et la compensation des opérations pour le compte d'une centaine de banques.

Le GIM-UEMOA, Organisme régional de gouvernance de la monétique dans la zone UEMOA, est né de la volonté des Chefs d'Etat et du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine de moderniser les systèmes et moyens de paiement dans la zone en vue d'améliorer l'accès des populations aux services financiers et d'accroitre le taux de bancarisation.

Dans le cadre du développement de ses activités, GIM-UEMOA organise une rencontre de sensibilisation de la presse Sénégalaise le Mardi 28 mars à son sous le thème : «GIM-UEMOA, un outil d'intégration régionale et d'inclusion financière au service des administrations publiques-privées et des populations».

