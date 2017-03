Congo-Brazzaville: Environnement - L'ambassade du Venezuela plante plus de 8000 arbres à la station forestière du PK 45

L'ambassadeur du Venezuela au Congo, Norma Borges Rengifo, a procédé le samedi 25 mars, au lancement d'une nouvelle opération de planting d'arbres à la station forestière du PK 45 en présence du coordonnateur national du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), Lambert Imbalo.

Sur un champ de 10 hectares, le troisième du genre après ceux de 2015 et 2016, 8160 acacias ont été plantés. Ont pris part à cette opération : le personnel de la représentation diplomatique vénézuélienne, les membres des associations Amis du Venezuela, et les apprenants de la langue espagnole.

A cette occasion, la diplomate a parlé de l'importance des arbres dans la vie humaine. « Planter un arbre est synonyme de vie et cela est bénéfique à tous », a déclaré Norma Borges Rengifo. « Nous cultivons donc l'oxygène pour les générations futures, c'est-à-dire l'acte que nous posons n'est pas nécessairement bénéfique pour la génération actuelle, mais plutôt pour celles à venir », a expliqué l'ambassadeur, ajoutant que les arbres ont beaucoup de potentialités et de vertus, dont l'ombre qu'ils offrent à l'humanité et à la nature, le bois ainsi que leur apport dans la médecine.

La diplomate a, par ailleurs, tenu à souligner que les activités de planting d'arbres entreprises par le personnel de l'ambassade s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations qui existent entre le Venezuela et le Congo.

Pour sa part, le coordonnateur du Pronar a souhaité que des institutions, ONG et autres représentations diplomatiques et consulaires participent à ce vaste programme de planting. « Nous invitons toutes les institutions dans le cadre du Programme de planting avec ces dernières à participer à cette opération (... ). Cette campagne est ouverte », a lancé Lambert Imbalo, selon lequel le gouvernement congolais se sent très honoré et heureux de la contribution de l'ambassade du Venezuela.

« Ce partenariat entre nos deux pays doit effectivement être scellé à un niveau très élevé », a-t-il souhaité, espérant que les industriels vénézuéliens puissent un jour prendre le relais de l'ambassade pour que le programme de planting se poursuive et s'étende prochainement à d'autres sites.

Après une brève présentation de l'activité, en précisant les écartements entre les plants et les lignes sur le terrain, le chef de la station forestière, Tsiba-Mouaya, a invité les participants à procéder au planting proprement dit. « Vous allez planter 8160 vies aujourd'hui », a-t-il indiqué.