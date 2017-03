Afrique: CAF - Démission du Secrétaire général Hicham el Amrani

Ahmad, le nouveau président de la CAF a pris fonctions samedi dernier au siège de l'institution au Caire en Egypte. Et les premiers mouvements sont à signaler. Hicham El Amrani, secrétaire général de l'organisation depuis 8 ans, a remis sa démission dimanche au nouvel homme fort de la CAF.

« Ces huit dernières années ont été merveilleuses, gratifiantes et me laisseront des souvenirs impérissables. La CAF fera toujours partie de mon cœur, et le football africain me sera pour toujours très cher », lit-on dans la note envoyée à toutes les associations membres.

El Amrani, 37 ans, poursuit : « Je remercie vivement le président sortant M. Hayatou et son Comité Exécutif pour le soutien et la confiance dont j'ai pu bénéficier, et je remercie infiniment l'ensemble de l'administration de la CAF. Sans mes collègues aucune réalisation n'aurait pu voir le jour. Je suis fier d'eux, ils sont et resteront ma deuxième famille. J'en profite aussi pour souhaiter au président de la CAF M. Ahmad ainsi qu'aux nouveaux membres du Comité Exécutif tout le succès pour le futur, avec l'espoir que le football africain continuera d'atteindre de nouveaux sommets ».

La démission du Marocain a été acceptée par Ahmad, lequel a déjà confié l'intérim du Secrétariat général à l'Egyptien Essam Ahmed, « et ce jusqu'à nouvel ordre« , indique le site officiel de la CAF.