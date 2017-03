A noter, par ailleurs, que des piques n'ont pas manqué à l'endroit du camp du ministre de l'Economie et des finances, Amadou Ba, non moins coordonnateur de l'Apr aux Parcelles assainies.

Pour ce faire, il a tenu à prévenir tous ceux-là qui se mettront sur le chemin de la transparence, de la gestion saine. «Ils me verront», a-t-il menacé. C'est la raison pour laquelle, estime-t-il, «que je suis parfois incompris». Il a toutefois appelé à l'unité dans l'Apr, mais aussi dans Bennoo, non sans indiquer qu'il pardonne à tous ceux qui l'attaquent.

Dans la foulée, elle a invité les jeunesses républicaines à s'unir davantage autour du président Macky Sall, à consolider les acquis et surtout à se mobiliser pour des victoires politiques futures. Estimant dès lors que la Cojer est déjà sur «l'arène politique», elle a fait savoir que la convergence s'engage pour un second mandat à Macky Sall.

Dans la même logique, Seydou Guèye a fait savoir qu'il y a des efforts à faire «au niveau de notre mode de présence en politique». Pour lui, il est aussi important que les politiques mettent au cœur de leur présence en politique le dialogue et non l'invective.

Il pense que le gouvernement actuel doit être beaucoup plus présent sur le «terrain de l'emploi des jeunes», même si «en 5 ans, il y a eu plus de 236.000 emplois viables crées». Il a, par ailleurs, fait savoir que des efforts sont en train d'être faits au titre de l'employabilité des jeunes.

L'Alliance pour la République (Apr) ne s'est pas fait prier, comme on pouvait s'y attendre, pour dresser un bilan reluisant des 5 ans de magistère du président de la République, Macky Sall, non moins patron de l'Apr.

