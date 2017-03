Ile Maurice: Secteur financier - Le pays promu en Suisse

Plusieurs organisations non gouvernementales, Flame of Phoenix, Nouvel IDP, Association Amicale Madagascar-Maurice en… Plus »

Parmi les premières retombées de ce Business Meet: un intérêt certain des compagnies suisses dans le secteur du Global Headquartering, ainsi que les Wealth and Asset Management Services.

Le pays a notamment participé à l'Africa CEO Forum, à Genève, et à un Business Meet, le 22 mars, qui avait pour thème Mauritius - An International Financial Centre of Choice for Africa. Cette rencontre a accueilli pas moins de 90 opérateurs suisses qui souhaitent explorer les possibilités d'expansion sur le continent africain.

C'est sur la Suisse que la Financial Services Promotion Agency (FSPA) a mis le cap cette semaine. L'organisme a assuré la coordination d'une délégation de 30 opérateurs du secteur financier à Genève et à Zurich depuis le lundi 20 mars, avec pour objectif d'assurer la visibilité de Maurice en tant que centre financier international chez des opérateurs suisses de renom.

