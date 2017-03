Sénégal: Organisation des législatives - Soupçons de fraude et de hold-up éléctoral

Le président de la Commission étude et stratégie de la Plateforme Avenir Sénégal Bunu Beug, Mohamed Sall Sao, estime en effet que «ça sent la fraude». Invité à l'émission politique Objection de la radio privée Sud Fm du dimanche 26 mars, M. Sao pense que des signes avant-coureurs, posés par le régime actuel, «font froid dans le dos».

L'information livrée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, jeudi dernier, lors du passage du Premier ministre et de son gouvernement à l'Assemblée nationale, concernant le dépassement du nombre initial de 4 millions d'inscrits sur le fichier requis pour organiser les prochaines élections avec le nouveau fichier, suscite des suspicions de la part de certains acteurs.

Suite à l'annonce faite par le pouvoir sur le nombre d'inscrits sur le fichier électoral (plus de 05 millions), la Plateforme Avenir Sénégal Bunu Beug dit soupçonner une fraude. Ou du moins, le président de la Commission étude et stratégie de ladite plateforme, Mohamed Sall Sao, indique qu'il y a des signes qui font «froid dans le dos».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.