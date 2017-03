Sénégal: Ziarra générale 2017 - Tivaouane valide «le discours programme» d'Al Amine

Conformément à la volonté de son illustre père qui a toujours exhorté les fidèles à aimer quatre chose, «la religion, la tarikha, leur travail et le chemin de Tivaouane», Serigne Abdoul Aziz Al Amine a exhorté les fidèles à cultiver le culte du travail, en retournant vers les métiers conseillés comme le commerce et surtout l'agriculture.

«Il faut faire jouer aux mosquées, aux zawiyas et aux dahiras les rôles qui sont les leur dans l'éducation religieuse et l'assistance sociale des fidèles».

«L'unité doit être scellée à tous les niveaux, notamment des dahiras et que cessent les querelles sans fondements et les médisances afin que nous marchions ensemble comme l'a écrit Seydi El Hadji Malick et comme ses successeurs y ont travaillé et même le Serigne Cheikh Tidiane Sy nous a montré que c'était sa volonté», a dit le successeur de Cheikh Tidiane Al Maktoum.

