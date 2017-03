Afrique de l'Est: Cyclone Enawo - Des collectes de dons pour venir en aide aux Malgaches

«On ne fait pas de collecte de vêtements, mais de couvertures et des vivres non périssables», a, toutefois, tenu à préciser le chargé d'affaires à l'ambassade malgache, Mija Rasamizafy. Et d'ajouter que «si les Mauriciens veulent contribuer en termes d'argent, ils peuvent déposer leurs dons à l'ambassade malgache à Floréal». C'est la société Velogic qui fournira les cinq conteneurs et qui sera chargée d'envoyer les dons vers Madagascar.

Plusieurs organisations non gouvernementales, Flame of Phoenix, Nouvel IDP, Association Amicale Madagascar-Maurice en collaboration avec les cinq municipalités de l'île ainsi que l'ambassade malgache à Maurice veulent apporter leur aide aux sinistrés du cyclone Enawo à Madagascar. Pour ce faire, ils organiseront des collectes de dons à partir du vendredi 31 mars jusqu'au dimanche 2 avril. Des conteneurs seront mis à la disposition des Mauriciens dans les cinq mairies.

