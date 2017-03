Cameroun: Contrôle des services de l'état civil - Une nécessité absolue

L'attaque de vendredi visait un convoi de police sur la route entre Tshikapa et Kananga. D'après les… Plus »

Pour mettre un terme aux dysfonctionnements observés, les pouvoir publics ont initié, avec l'appui de quelques pays amis, des réformes visant l'assainissement du fichier de l'état civil. On peut d'ores et déjà se féliciter des études en cours relatives à l'élaboration du schéma-directeur de l'informatisation du système national de l'état civil, dans la perspective de la constitution d'un fichier national de l'état civil qui intègrera l'ensemble des actes numérisés, archivés et transmis au serveur central installé au Bureau national de l'état civil. Il faut souhaiter l'aboutissement rapide de ce processus qui commence à prendre du temps. C'est une nécessité absolue.

Il est difficile d'indiquer, chiffres à l'appui, l'ampleur du phénomène, mais on sait qu'à côté des documents authentiques dressés conformément à la loi, circulent d'autres qui ne sont que le fruit de l'imagination sans limite de certains compatriotes malhonnêtes. Les anecdotes, fondées sur des faits réels, sont légion à ce sujet. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de rencontrer des individus possédant plusieurs actes de naissance, l'objectif étant généralement de rajeunir de plusieurs années pour pouvoir se présenter à un concours administratif ou intégrer une équipe de football où il y a des exigences liées à la limite d'âge. En fouillant un peu, vous trouverez également dans votre entourage des personnes munies de faux actes de mariage, parfois des individus issus des mêmes parents mais unis par les liens du mariage, afin de pouvoir négocier favorablement une affectation ou se rendre à l'étranger dans le cadre du regroupement familial. De faux actes de décès existent également, dressés par des « ayants-droit » sans foi ni loi et aux motivations inavouées.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.