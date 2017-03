Afrique: Match amical Sénégal vs Côte d'ivoire - Les lions sans Moussa Sow, Mame Biram et Kalidou Koulibaly

Auteurs jeudi dernier d'un match nul contre le Nigeria (1-1), à Londres, les «Lions» de football du Sénégal enchaînent ce lundi par leur seconde rencontre amicale qui les oppose au stade Charléty (Paris), à la Côte d'Ivoire. Pour ce second test, qui s'inscrit dans la préparation des éliminatoires du Mondial «Russie 2018» et de la Can «Cameroun 2019», le sélectionneur national, Aliou Cissé devra compter sur le retour d'une partie de ses joueurs retenus pour des problèmes de visa, notamment Kara Mbodji, Diao Baldé Keïta, Babacar khouma et Khadim Ndiaye. Mais ce sera sans Moussa Sow, Mame Biram Diouf, Kalidou Koulibaly blessés à Londres.

Après le nul concédé à Londres face au Nigeria (1-1), l'équipe nationale du Sénégal affronte ce lundi 27 mars (19H Gmt) au stade Sébastien-Charléty de Paris, la Cote d'Ivoire en match amical. A Londres, sans une bonne partie des Lions, le sélectionneur Aliou Cissé retrouvera au regroupement de Paris le défenseur Serigne Modou Kara Mbobji, les attaquants Diao Baldé Keita ou encore le portier Khadim Ndiaye qui n'ont pas pu rallier la capitale anglaise car, n'yanat pas obtenu leur visa, à temps. Il devra cependant se passer de Kalidou Koulibaly (Naples) Moussa Sow (Fenerbahçe) et Mame Biram Diouf (Stoke City) qui ont dû déclarer forfait à cause de blessure lors du match contre le Nigeria.

Du côté des Eléphants de la Côte d'Ivoire, le groupe enregistre également des absents principalement Serge Aurier (PSG), blessé et Jean-Michel Seri (Nice) pour cause de mariage. Il faut noter que après le fiasco au Gabon et son élimination au premier tour, la Côte d'Ivoire s'est offerte, la semaine dernière, Marc Wilmots, comme nouveau sélectionneur.

Mais avant que le Belge ne s'installe, les Eléphants ont réussi, le vendredi 24 mars à Krasnodar, sous la conduite de l'intérimaire Ibrahim Kamara à relancer la formation ivoirienne avec un probant succès contre la Russie avec les buts de Zaha et Kodja (0-2). Suite à sa place de quart de finaliste, le Sénégal devra mettre à profit ce second test, pour jauger encore ses troupes en direction des éliminatoires du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun en 2019.

Les Lions ont encore deux mois pour préparer leur prochaine sortie en match officiel. Ils vont recevoir la Guinée-Équatoriale à Dakar, le Soudan mais aussi les Barea de Madagascar qui ont rejoint le groupe en écartant l'équipe de Sao Tomé et Principe (3-2).

Au sortir de la première journée, le Sénégal attaque deux mois plus tard, la 3ème journée de la qualification à la Coupe du monde 2018 avec la double confrontation qui l'opposera à partir du 28 août à l'équipe du Burkina Faso.