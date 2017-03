Algérie: L'accord Opep et des non-Opep respecté et pourrait être reconduit

L'Algérie, le Koweït et le Venezuela constituent, avec la Russie et le Sultanat d'Oman, le comité mixte ministériel de suivi chargé de s'assurer de la mise en œuvre de l'accord de Vienne, rappelle-t-on.

Le respect par les pays de l'Opep de leurs engagements a été de 106% et celui des producteurs non membres d'environ 65%, a annoncé le président du comité, Essam al-Marzouk, ministre koweïtien du Pétrole lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.

L'annonce a été faite au terme de la 2ème réunion du comité ministériel de suivi des accords Opep et non Opep, laquelle vise à vérifier les engagements de réduction de l'offre afin de rééquilibrer le marché.

Koweit — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et plusieurs pays non membres ont exprimé dimanche à Koweït leur satisfaction quant au respect de leur accord de réduction de l'offre et indiqué qu'ils étudiaient sa reconduction au-delà de juin prochain.

