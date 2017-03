Congo-Kinshasa: HRW invite Kinshasa à coopérer avec l'ONU pour localiser les experts portés disparus

Au Centre interdiocésain, c'est la dernière ligne droite. Et pourtant, on est encore loin du bout du… Plus »

Depuis l'éclatement de violences à grande échelle dans la région du Kasaï en août 2016, mentionne l'ONG qui cite l'ONU, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 200 000 personnes ont été déplacées de chez elles.

« La mission de maintien de la paix de l'ONU en RD Congo, la MONUSCO, a déployé des forces de maintien de la paix uruguayennes et des forces spéciales tanzaniennes dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage des personnes disparues. Ces efforts ont souffert d'un manque de coopération de la part du gouvernement congolais », note Human Rights Watch.

« Nous sommes extrêmement inquiets pour l'équipe de l'ONU disparue », a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch pour qui « le gouvernement congolais devrait coopérer pleinement avec l'ONU et les autres enquêteurs internationaux pour faire tout leur possible afin de ramener l'équipe en toute sécurité. »

Depuis le 13 mars, le gouvernement congolais a annoncé que l'Américain Michael Sharp et le Suédois Zaida Catalán étaient « tombés entre les mains de forces négatives non identifiées », mais il n'a fourni aucune information supplémentaire, indique Ida Sawyer dans un communiqué publié samedi 25 mars.

