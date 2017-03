Afrique du Nord: Monde arabe - Nécessité de redynamiser l'action arabe commune pour le règlement des crises

Mer Morte (Jordanie) — Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a appelé lundi le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères à redynamiser l'action arabe commune pour le règlement des crises que connaît le monde arabe du fait qu'elles constituent de "graves menaces sur la sécurité nationale arabe".

Dans son allocution d'ouverture des travaux de la réunion du Conseil des ministres arabes des affaires étrangères préparatoire du Sommet arabe prévu mercredi avec la participation du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, le SG de la Ligue arabe a appelé le Conseil à consentir tous les efforts possibles pour activer l'action arabe commune pour la résolution des grandes crises, en Syrie et dans les autres foyers de tension au Yémen et en Libye".

Ces crises constituent, a-t-il soutenu, de "graves menaces sur la sécurité nationale arabe jamais enregistrées depuis l'occupation israélienne des terres arabes en 1967".

"Nos pays ne peuvent faire face à ces défis sécuritaires et militaires de manière individuelle, du fait qu'ils menacent toute l'entité arabe", a-t-il ajouté.

"Le système arabe ne doit pas rester en marge de la plus grande crise dans l'histoire de la région, notamment la tragédie syrienne, laissant le champs ouvert à l'ingérence étrangère pour la gérer selon ses propres intérêts", a estimé le SG de la Ligue arabe.

Le responsable a appelé à une intervention efficiente pour arrêter l'effusion de sang en Syrie, mettre un terme à la guerre et parvenir à un règlement de la crise sur la base de la Déclaration de Genève 1 et la décision 2254, de manière à garantir l'intégrité territoriale de la Syrie et réaliser les aspirations de son peuple".

Pour sa part, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Isselkou Ould Izid Bih, dont le pays a abrité l'année dernière le 27e sommet, a indiqué que cette réunion "intervient dans un contexte particulier qui requiert la conjugaison des efforts pour activer l'action arabe commune et instaurer un système arabe régional complémentaire. Cela exige, a-t-il ajouté, de régler les différends interarabes, et mettre un terme aux tueries et à l'ingérence étrangère".

"Lors de sa présidence du 27e sommet, la Mauritanie s'est attelée à mettre un terme aux retombées négatives du chaos susceptible d'entraver l'action interarabe", a-t-il ajouté, soulignant "l'attachement de son pays à la fraternité arabe".

"Nous sommes réunis dans une conjoncture difficile marquée par les crises et les conflits qui menacent la paix et la stabilité dans notre région", a déclaré le ministre jordanien des affaires étrangères Aymen Al Safadi, qui s'est vu confier la présidence de la réunion.

"Les ministres des Affaires étrangères arabes se sont réunis lundi dans le cadre des préparatifs à la réunion des dirigeants qui est une opportunité pour faire face aux crises et surmonter les défis", a-t-il rappelé, niant tout désaccord interarabe sur "les visions et les politiques".

Il a relevé une convergence de vues sur nombre de questions principalement la cause palestinienne et le règlement des conflits en Syrie, le Yémen et la Libye.

Les ministres arabes écouteront une intervention de l'envoyé spécial Staffan Di Mistura sur les entretiens de Genève et les consultations d'Astana.

La réunion se penchera également sur la lutte contre le terrorisme, la préservation de la sécurité nationale arabe, les risques de l'armement israélien et la paix internationale.