Algérie: Pour la promotion de l'artisanat au service du développement économique

Alger — La ministre déléguée chargée de l'Artisanat, Aïcha Tagabou, a appelé dimanche à Alger à promouvoir l'artisanat par l'encouragement de la créativité et de l'innovation afin de permettre au secteur de contribuer au développement économique.

Visitant les différents stands du 21e Salon international de l'artisanat et des métiers, qui se tient au Palais des expositions des Pins maritimes, la ministre s'est félicitée de la qualité des produits artisanaux exposés, estimant que sa visite lui a permis de "prendre connaissance du niveau de la production artisanale" mais aussi de "cerner les difficultés auxquelles se heurtent les artisans et qui entravent la réalisation de l'objectif de qualité, de créativité, d'innovation et de compétitivité".

Cette 21e édition du Salon international de l'artisanat et des métiers placée sous le thème "L'artisanat au cœur de l'économie" vise à permettre aux artisans de faire connaitre et de commercialiser leurs produits, a précisé Mme Tagabou, mettant en avant la qualité et la diversité de ces produits.

En marge de cette édition, une journée d'étude sur "Le rôle de l'artisanat dans le développement de l'économie nationale" a été animée par des experts et des chercheurs qui ont appelé à développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les artisans pour qu'ils puissent contribuer à la création d'emplois et au développement.