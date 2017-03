Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire-Singapour - Les échanges commerciaux estimés à 18 milliards Fcfa

Les produits échangés portent entre autres sur le caoutchouc, le cacao transformé, la noix de cajou en matière d'exportation de la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire-Singapour : Les échanges commerciaux estimés à 18 milliards Fcfa

Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI),Touré Faman, le Singapour est cité comme l'un des pays modèle dans le monde, compte tenu de son ascension spectaculaire. Mais, « les échanges commerciaux entre nos deux pays demeurent encore très faibles même si de nombreux contacts ont eu lieux entre les secteurs privés des deux pays », a-t-il déploré, lors d'une cérémonie réunissant une délégation d'hommes d'affaires singapouriens, accompagnée du ministre d'Etat, ministre du Commerce et de l'Industrie dudit pays. Ce, à l'initiative la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) et la Singapour Business Fédération (la chambre suprême qui défend les intérêts des hommes d'affaires singapouriens).

Selon Faman Touré, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Singapour, ont atteint en 2015 18 milliards Fcfa, alors qu'ils étaient précédemment à 10,356 milliard en 2013 et 15,806 milliard en 2014. Les produits échangés portent entre autres sur le caoutchouc, le cacao transformé, la noix de cajou en matière d'exportation de la Côte d'Ivoire. Quant aux importations, elles concernent le riz semi blanchi, les produits chimiques et fer, fonte, acier. En effet, pour lui, il s'agit de renforcer les relations entre les deux pays. Surtout que le Singapour est très avancé dans plusieurs domaines.

Au dire du chef de la délégation du Singapour Venkataramani Srivathsan, directeur général et Pdg Afrique et Moyen orient du groupe Olam, les opérateurs de son pays et même ceux présents sur place qu'il a eu l'occasion de visiter ont beaucoup d'égard pour la Côte d'Ivoire et ont l'ambition de coopérer avec les entreprises ivoiriennes dans plusieurs domaines. Il a souhaité que cette rencontre puisse déboucher sur un partenariat durable et gagnant-gagnant. Dans la même veine, le ministre d'Etat, ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Koh Poh Koon, la Côte d'Ivoire continue de s'accroitre sur le plan de la demande et il serait intéressant pour la communauté des affaires de chercher de nouveaux marchés en Asie. Sans toutefois nier la qualité des produits d'exportations ivoiriennes. Pour le ministre d'Etat singapourien, les compagnies de son pays estiment que la Côte d'Ivoire est l'une des destinations d'investissements en Afrique subsaharienne, même si les récents investissements des hommes d'affaires de Singapour ne sont pas encore à la portée des objectifs escomptés (57,5 milliards Fcfa).

Le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, Ahmed Diomandé a indiqué que les relations entre Singapour et la Côte d'ivoire sont vieilles des près de 50 ans. Il a avoué que ce pays, classé auparavant parmi les bébés tigre, a fait des efforts incroyables dans tous les secteurs. Ce qui, pour lui, pourrait inspirer la Côte d'Ivoire, notamment les hommes d'affaires de ce pays.

Avant la rencontre B to B, la cérémonie s'est soldée par des échanges entre les autorités ivoiriennes et leur hôte.