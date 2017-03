Algérie: 6ème édition du championnat algérien de la mémoire - 4 records arabes battus

Jijel — Quatre (4) records arabes ont été battus dans la wilaya de Jijel au 6ème championnat algérien de la mémoire organisé en présence de 50 participants à la salle des conférences de l'hôtel "Dar El Az" , a-t-on constaté.

Quatre records de ce championnat, organisé samedi soir par une entreprise spécialisée dans les stratégies d'entrainement intensifs pour développer la mémoire de la wilaya de Biskra ont été par des concurrents de catégorie enfant dans les épreuves des numéros binaires, des mots anarchiques et l'apprentissage et la mémorisation de 228 chiffres en l'espace de 5 minutes ainsi que 212 chiffres anarchiques en 15 minutes.

Les participants à cette manifestation, issus de 11 centres et établissements d'entrainement pour développer la mémoire des wilayas de Jijel, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa et de Djelfa ont concouru dans un climat de quiétude et de grande concentration également dans les épreuves de la mémorisation des noms , des visages , des chiffres multiples et des chiffres anarchiques et la détermination du jour correspondant à des dates ultérieures et futures ainsi que la mémorisation de centaines de chiffres en l'espace d'un temps record.

Le Dr Riad Bensoucha, président de l'entreprise spécialisée dans les stratégies d'entrainement intensifs pour développer la mémoire la mémoire a précisé que cette manifestation qui se déroule pour la première fois dans la wilaya de Jijiel (les 5 éditions précédentes tenues à Alger) encadrée par 25 arbitres , contribuera certainement à l'émancipation des enfants et le développement de leurs capacités intellectuelles en matière de concentration et d'apprentissage rapide.

Le même responsable a ajouté que les participations répétitives de l'Algérie aux compétitions internationales lui a permis de garder la première place aux plans arabe et africain dans ce genre de compétitions, affirmant qu'à chaque participation les athlètes ont fait montre de capacités intellectuelles exceptionnelles.

7 algériens ayant pris part à ces compétitions avaient battu des records mondiaux en présence de 10.000 participants au championnat du monde de mémorisation, tenu en 2013 en Grande Bretagne.