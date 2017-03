Algérie: Le président de la République du Congo entame une visite d'Etat en Algérie

Les entretiens entre les deux chefs d'Etat permettront également de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels font face les pays africains pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à travers le continent.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux pays, permettra aux deux parties de passer en revue leur coopération bilatérale et d'identifier les voies et moyens de la dynamiser et de l'adapter au bénéfice mutuel des deux peuples.

Le président congolais a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed-Larbi Ould Khelifa, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et des membres du gouvernement.

