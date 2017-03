Congo-Kinshasa: Play-off - TP Mazembe - DCMP, la grande affiche du démarrage

Prévu le dimanche 2 avril à Lubumbashi, le choc TP Mazembe - DCMP est un signal fort du play-off de la Linafoot. Un match qui promet des étincèles et qui marquera le début des grandes tensions.

Enfin, le moment le plus attendu est arrivé. C'est la phase du play-off de la 22ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot). Après la publication du calendrier de la phase aller, les premières affiches s'annoncent palpitantes, en l'occurrence TP Mazembe - DCMP, le dimanche 2 avril, au Temple des Badiangwena à Lubumbashi.

Le DCMP n'a plus gagné le TP Mazembe après plusieurs éditions successives du championnat national. L'heure a sonné pour que les vert et blanc de la capitale mettent un terme au règne des Corbeaux sur eux. La bataille ne s'annonce pas facile pour les deux équipes. Le TPM devra se méfier de l'équipe d'Otis Ngoma qui, sans doute, est comptée parmi les prétendants au titre.

Avec une attaque composée de Tulenge, actuellement meilleur buteur du tournoi avec 14 réalisation, secondé par Mundele Makusu qui, lui aussi, est classé troisième en termes de but, avec 9 réalisations ex éco avec Etekiama de V. Club, Mazembe devra prendre très au sérieux cette confrontation. Même si Mazembe a perdu son entraîneur après son élimination en Ligue des champions de la CAF, l'équipe reste en forme et comptera beaucoup plus sur son staff technique qui maîtrise mieux la situation.

L'autre affiche la plus attendue, c'est celle qui mettra aux prises Sanga Balende à l'AS V. Club. Là aussi, les tensions seront à la hausse. Le club de Mbuji-Mayi n'a plus perdu le moindre match depuis un bon moment sur sa pelouse du stade Tshikisha. Contre V. Club, l'enjeu sera de taille. Les Rouge et Or ambitionnent toujours la compétition africaine, malgré leur élimination à l'étape de 16ème de finale de la Coupe de la confédération de la CAF par Al Hilal du Soudan.

Les deux autres affiches de la première journée verront CS Don Bosco croiser OC Muungano, au stade TP Mazembe de la Kamalondo et OC Bukavu Dawa accorder son hospitalité au FC Renaissance au stade de la Concorde.

Selon le calendrier publié, la phase aller du play-off est prévue du 2 avril au 9 mai.

1ère Journée

Dimanche 02 Avril

TP Mazembe - DCMP

Sanga Balende - AS V. Club

Don Bosco - OC Muungano

OC Bukavu Dawa - FC Renaissance

2ème Journée

DCMP - Sanga Balende (09 avril)

V. Club - Don Bosco (08 Avril)

OC Muungano - OC Bukavu Dawa (09 Avril)

FC Renaissance - TP Mazembe (20 Avril)