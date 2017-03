Algérie: Quatre mines de confection artisanale et des produits explosifs découverts dimanche à Tizi Ouzou

Alger — Quatre mines de confection artisanale et des produits explosifs ont été découverts dimanche à Tizi Ouzou, par les éléments des l'Armée nationale populaire (ANP) et ce, suite à une opération de fouille et de recherche, indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi Ouzou/1ère Région militaire a découvert, le 26 mars 2017, quatre (4) mines de confection artisanale, des produits explosifs et des outils de détonation", précise la même source.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont, à leur part, appréhendé à Mascara et Tlemcen/2ème RM, "cinq (5) narcotrafiquants et saisi 29,6 kilogrammes de kif traité et deux véhicules".

Dans la même journée de dimanche, des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments des Douanes ont saisi, au niveau de Tamanrasset, de Bordj Badji Mokhtar et de In Guezzam/6ème RM, "un camion, 2 véhicules tout-terrain, 9 tonnes de denrées alimentaires, 6 détecteurs de métaux, 5 marteaux piqueurs, 12 groupes électrogènes et des appareils électroménagers".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Adrar, Ouargla et In Guezzam, "13 immigrants clandestins de différentes nationalités", conclut le communiqué.