Afrique: Journalistes, éditeurs, patrons de presse se donnent rendez-vous à Benguerir

Libreville — C'est autour du thème « Médias, environnement et développement durable en Afrique » que les journalistes, éditeurs, patrons de la presse écrite et audiovisuelle et experts venant d'une cinquantaine de pays francophones se réuniront les 30 et 31 mars à Benguerir située à environ 70 km de Marrakech, au Maroc.

Les hommes et femmes des médias réfléchiront et débattront autour des grandes questions qui intéressent le développement de leur profession à l'occasion de ce 2e Symposium sous l'égide de l'Union de la presse francophone (UPF).

Rappelons qu'en 2016 l'UPF avait choisi d'organiser ses Assises à Antsirabe à Madagascar, au mois de novembre, accompagnant ainsi les débats du Sommet de la Francophonie une semaine avant la conférence des chefs d'Etats sur « L'économie des médias dans les pays en développement ».

A Monaco, les 3 et 4 mars 2016, l'UPF a choisi de se pencher sur la question des médias et de l'environnement en Méditerranée. Un symposium international qui s'est tenu à la suite de la COP21 pour approfondir la réflexion entre journalistes et spécialistes des ONG sur les questions liées au traitement et à l'image de l'environnement dans les médias.

En 2017, l'UPF entend réitérer l'expérience réussie du symposium sur la place de l'environnement dans les médias, à la suite de la COP22 de Marrakech, avec un focus sur la région d'Afrique.

Egalement en 2017, l'Union de la Presse Francophone choisit de traiter la question de la place des médias dans la défense de l'environnement en Afrique, au cours d'un symposium régional qui fait suite à la conférence de Marrakech sur le climat.

Cette thématique est particulièrement importante dans cette région du monde qui contribue à moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre et qui se trouve la plus impactée et la plus vulnérable aux changements climatiques.

Dans la suite logique de la COP22 qui plaçait l'Afrique au cœur de l'agenda international, le symposium médias et environnement en Afrique ambitionne de se pencher sur la place que les médias du continent accordent aux questions de l'environnement et du développement durable.

Deux notions indissociables aujourd'hui. La réduction des risques liés à la pollution du changement climatique et à la surexploitation de l'environnement naturel passe par des solutions de développement durable.

Comment les médias en Afrique appréhendent-ils cette réalité ? Quelle contribution apportent-ils à la compréhension des enjeux environnementaux et au final à la défense de l'environnement ? De quels moyens disposent-ils ?

Les participants au symposium essaieront de trouver des réponses à toutes ces questions en donnant la parole aux professionnels et aux experts.

Un peu plus de 150 participants se retrouveront sur deux jours pour échanger, partager leurs expériences, lors de ce symposium considéré comme un moment très important de la vie de la presse francophone.

L'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) est la plus ancienne association francophone de journalistes. Née le 13 mai 1950, d'une initiative franco-canadienne, elle est présidée par Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication (Sénégal) depuis le 22 novembre 2014. L'UPF regroupe aujourd'hui 39 sections nationales, et compte des membres dans 120 pays. Ses 3000 adhérents sont journalistes ou dirigeants de médias, et elle connaît depuis quelques années une phase de développement importante qui se traduit notamment par la naissance ou la renaissance de nouvelles organisations nationales (Vietnam, Togo, Québec, Centrafrique, Ghana, Madagascar, Comores... )

Ce développement repose sur un besoin grandissant de concertation pour les journalistes et les médias francophones, dans un contexte d'évolution rapide des médias vers le numérique.

Favoriser l'échange, la concertation, l'analyse du contexte économique et institutionnel, défendre la liberté de la presse, voilà ce qui est au centre de l'activité de l'UPF. Le développement du numérique pose des questions de tous ordres : économiques, mais aussi pratiques, statutaires, de formation... L'attente est immense, et les responsabilités de l'UPF dans ce contexte sont à un très haut niveau d'exigences.