Afrique du Nord: 28e Sommet Arabe - Le CESA soumettra 10 projets de décisions au prochain sommet arabe

Mer Morte (Jordanie) — Le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) au niveau ministériel a adopté dimanche lors de sa réunion préparatoire du 28e sommet arabe dix projets de décisions à soumettre au sommet arabe prévu mercredi prochain à Amman (Jordanie).

Parmi les projets de décisions adoptés, un projet relatif à l'action économique et sociale commune de développement et un autre relatif à la Grande zone arabe de libre échange (GZALE) et l'Union des douanes arabes.

Le CESA a été chargé de mettre en place un mécanisme contraignant les pays arabes à respecter les dispositions de la convention de développement des échanges commerciaux.

Le secrétariat permanent a également été chargé de l'élaboration du projet de protocole de l'Union des douanes arabes en vue de sa mise en œuvre dans le cadre du Code des douanes arabes unifié.

Le projet de loi relatif à l'approbation de la stratégie arabe d'aquaculture 2017-2037, ainsi que celui portant adoption du plan cadre exécutif du programme d'urgence de sécurité alimentaire 2017-2021 et le projet de protocole relatif à l'économie du savoir, à la recherche scientifique et technologique et à l'innovation, figurent également parmi les projets de décisions adoptés.

Concernant la question des réfugiés, les participants ont souligné "l'importance" de l'appui nécessaire aux pays arabes d'accueil des réfugiés, en particulier des syriens, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette crise.

Les ministres ont adopté également le projet de décision relatif à "la déclaration du Caire sur la femme arabe, le plan d'action stratégique exécutif" et "l'agenda de la promotion de la femme dans la région arabe 2030" en tant que document stratégique de référence pour la promotion et la protection de la femme arabe contre toutes les formes de violence, et ce après trois années de délibérations.

La réunion a insisté sur l'approche sociale de lutte antiterroriste en tant que "défi important" influant sur le processus de développement social arabe.

Les travaux de la réunion du CESA tenus à huis-clos se sont déroulés en présence du secrétaire général de la Ligue des Etas arabes, Ahmed Aboul al Gheit.