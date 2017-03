Afrique du Nord: Toutes les décisions proposées au Comité de suivi et de coordination soumises au Sommet arabe

Mer Morte (Jordanie) — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé que "toutes des décisions proposées au Comité de suivi et de coordination réuni, lundi, à la Mer Morte seront soumises mercredi au 28ème Sommet de la Ligue arabe".

La réunion de l'Instance de suivi et de mise en œuvre des décisions, composée des troïkas du sommet arabe (Mauritanie, Egypte, Jordanie) et du Conseil de la Ligue arabe (Tunisie, Algérie, Djibouti) "a examiné des décisions à soumettre au sommet", a indiqué M. Messahel, précisant que toutes les décisions issues de la 147e session du Conseil des ministres arabes, tenu récemment au Caire sous la présidence de l'Algérie, "seront soumises au Sommet".

Il a insisté, d'autre part, sur l'impératif "d'accorder la priorité à certaines questions, notamment la réforme globale et profonde" de l'organisation panarabe", notant que ledit dossier était "inscrit" à l'ordre du jour du Sommet.

Une commission chargée du suivi de ce dossier a été formée récemment au Caire et devrait se réunir prochainement au niveau des délégués, a-t-il poursuivi.

La cause palestinienne "est une cause centrale" qui sera soumise également au Sommet, lequel se penchera sur la situation dans les territoires occupés et à El Qods, outre la coordination entre les pays arabes pour apporter davantage de soutien à la cause au niveau de l'ONU.

Pour ce qui est du règlement des crises qui secouent le monde arabe, M. Messahel a relevé l'existence d'"un consensus autour de la solution politique, seule voie pour le règlement des crises en Libye, en Syrie et au Yémen", ajoutant que ce consensus concernait aussi "l'appui au dialogue entre belligérants, le refus de toute ingérence dans les affaires internes des pays et l'application des décisions de l'ONU".

Le dossier "crucial" de la lutte antiterroriste sera également soumis au Sommet, a précisé M. Messahel joutant qu'"il sera question de coordonner les efforts arabes pour lutter contre ce fléau".

Dix projets de décisions issues de la réunion du Conseil économique et social au niveau des ministres, tenue dimanche en présence du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheït et nombre de ministres, seront par ailleurs soumises au sommet.

Messahel s'entretient avec Aboul Gheït sur la réforme de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, lundi à la Mer Morte (Jordanie), avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheït, sur la réforme de la Ligue des Etats arabes à la lumière des défis régionaux et internationaux que connait la région.

Lors d'une rencontre peu avant l'entame de la réunion préparatoire de la réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, M. Messahel a mis en avant "l'importance que revêt l'initiative de réforme de la ligue arabe qui est appelée, plus que jamais, à s'adapter aux défis régionaux et internationaux auxquels font face les pays arabes, conformément à la 147ème réunion du Conseil ministériel arabe pour la réforme de la Ligue arabe".

Les deux responsables ont évoqué les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil ministériel préparatoire du sommet arabe et les priorités de l'action arabe commune aux plans économique, politique et social.

L'Algérie préside la 147ème session du Conseil ministériel arabe jusqu'au mois de septembre. Elle inscrit au titre de ses priorités, le processus de réforme et de développement de la Ligue arabe pour qu'elle puisse interagir avec les mutations régionales et internationales à même de mieux répondre aux exigences politiques, sécuritaires, économiques et sociales ainsi qu'aux aspirations des peuples arabes.

Pour M. Messahel, l'Algérie "intensifiera durant sa présidence, ses efforts pour le règlement des crises dans la région arabe par des moyens pacifiques et consensuels à travers la dynamisation du processus politique et la réconciliation nationale à même de préserver la sécurité et la paix dans les pays concernés".

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Algérie en Jordanie, Mohamed Bourouba et l'ambassadeur d'Algérie en Egypte et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Nadir Larbaoui.