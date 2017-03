Cameroun: Joseph Mboui - L'hommage de la nation

Tous ont été unanimes sur la personne et la personnalité du disparu. Un bon père de famille qui a toujours prôné l'amour et le pardon, un enseignant de classe exceptionnelle, amoureux des sciences humaines, à l'origine du premier département de sociologie à l'université fédérale du Cameroun. Un intrépide en politique, un rassembleur dont le rêve a été de voir la grande Sanaga-Maritime se réunir, un fervent défenseur de l'unité et de l'intégration nationale. Ce haut commis de l'Etat a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand cordon de l'Ordre national du Mérite camerounais, après lecture du message de condoléances du chef de l'Etat par le préfet de la Sanaga-Maritime.

Une dizaine de prêtres pour la messe d'adieu. L'officiant, Benoît Minyem, vicaire général du diocèse d'Edéa, a choisi le texte de la Sagesse pour la première lecture et l'évangile de Luc, chapitre 12 versets 35 à 40. C'est à l'abbé Raphael Eyama, curé du village, qu'est revenu la responsabilité d'édifier la foule sur la réalité de la mort. Il a expliqué que la mort n'est pas une absence mais une différence. « Pour ceux qui croient, la vie se transforme ». « Si nous vivons pour le Seigneur, nous mourrons pour le Seigneur ». L'abbé a également partagé une anecdote du défunt : « Mon père, tu as entendu que j'ai un champ de manioc ou un champ de maïs ? Mon champ c'est le RDPC ». En tout, une quinzaine de témoignages ont suivi dont ceux du chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le Littoral, Laurent Esso, le représentant du MINESUP, l'ami Louis Yinda, les enfants du défunt.

