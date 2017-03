Cameroun: Ombessa - L'affaire Ibrahim Bello

Et beaucoup d'autres affirment que c'est au commissariat d'Ombessa où il a été conduit par la suite, qu'on l'a torturé. Quel que soit ce qui a été fait à mon frère, la vérité va sortir parce qu'il n'est pas mort », soutient-il d'un ton ferme. L'affaire qui remonte au 5 février dernier a en effet suscité plusieurs réactions dans les réseaux sociaux à cause des images choquantes en circulation. On y voit la victime sur une civière, les os des jambes dénudés. Ce qui a fait sortir la responsable de la communication de la délégation générale à la Sûreté nationale de l'ombre. « Il s' agit d'un cas de flagrant délit de vol dans le véhicule d'un avocat de passage dans la ville d'Ombessa, qui a entraîné une vindicte populaire, stoppée par l'avocat en question. Ce dernier l'a conduit par la suite au poste de police d'Ombessa. Ibrahim Bello est relaxé deux jours plus tard sur désistement de l'avocat.

Difficile pour l'instant de savoir ce qui s'est réellement passé entre le nommé Ibrahim Bello, 17 ans, sans emploi, soupçonné de tentative de vol et les éléments du commissariat de sécurité publique d'Ombessa, ville du département du Mbam-et-Inoubou, région du Centre, entre le 5 et le 7 février dernier. Hier au service de chirurgie de l'Hôpital central de Yaoundé, c'est une victime incapable de dire un mot que CT a rencontrée. Pour quelles raisons ? Son frère assis à ses côtés dit ne pas savoir pourquoi il a perdu l'usage de la parole. Cependant, Ibrahim Bello est bien vivant. Le regard posé sur le reporter de CT le confirme. Mais son physique est diminué. Ses membres inférieurs sont amputés, le bras gauche est entouré d'une bande blanche au niveau du poignet. Le jeune homme, le regard perdu, a une mine d'enterrement. Sur ce qui s'est passé, son frère refuse de se lancer dans des accusations hâtives. « Il y a des témoins qui disent qu'il a été victime de la justice populaire après avoir été pris en flagrant délit de vol d'une voiture.

