Cameroun: Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le SDF regrette le blocage

Une session du Comité exécutif national s'est tenue près de Yaoundé, pour rappeler la nécessité de poursuivre le dialogue et esquisser des solutions

Une dizaine de points étaient inscrits à l'ordre du jour de la session du Comité exécutif national (NEC) du Social Democratic Front qui s'est tenue à la résidence du Chairman Ni John Fru Ndi samedi dernier au quartier Nkolfoulou dans la banlieue de Yaoundé. On peut bien imaginer que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest figurait en bonne place dans l'agenda de travail des membres de cette formation politique. Il a ainsi été question pour le président du parti de faire le rapport à ses camarades du mandat qui lui avait été donné de rencontrer les autorités religieuses, politiques et les leaders d'opinion sur cette crise. Face à la presse à l'issue de cette rencontre, John Fru Ndi a regretté la situation de blocage qui persiste sur le terrain et dont l'une des conséquences est le fait que de nombreux élèves et étudiants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Outre la situation dans les deux régions évoquées, les assises ont également permis de faire le point des préparatifs du Congrès électif du parti prévu du 28 au 30 avril 2017.

Mais, le SDF pourra-t-il organiser ces assises avec la situation de blocage que connaissent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ? Rien n'est certain pour l'instant, si l'on en croit John Fru Ndi pour qui, le plus urgent aujourd'hui, est le retour à une situation normale dans ces deux régions. Interrogé sur les mouvements d'humeur de certains de ses camarades, notamment du Centre, qui souhaitent l'organisation des opérations de renouvellement des structures de base dans cette région, John FruNdi a mis ces agissements dans le cadre de « la vitalité qui caractérise les grandes formations politiques et qui permet que certains émettent des sons de cloche différents », même s'il a reconnu qu'à l'instar d'autres régions, le Centre n'a pas encore bouclé le processus de renouvellement de ses organes dirigeants.