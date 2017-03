Cameroun: Education - L'italien pour tous

Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire Plus »

Dans ce cadre, des accords spécifiques plus précis suivront entre telle université camerounaise et telle autre italienne, dans différents domaines pointus.

Enfin, cette convention permettra aux meilleurs bacheliers en italien d'obtenir des bourses d'études pour pouvoir se former en Italie et revenir enseigner cette langue au Cameroun. Une autre convention a été signée mercredi dernier à Tor Vergata.

Cet accord favorisera également la densification des enseignements déjà effectifs dans les diverses Ecoles normales supérieures, des universités d'Etat du Cameroun, afin de former de plus en plus d'enseignants locaux d'italien.

