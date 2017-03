Afrique: Le Président Dos Santos encouragé à continuer à contribuer à la paix en Afrique

L'Angola et la Guinée équatoriale ont huit accords de coopération et deux protocoles qui soutiennent la coopération bilatérale actuelle, un processus qui a été renforcé lors de la réunion conjointe tenue ce lundi, à Luanda, dans le cadre de la visite du Président Obiang Nguema.

Le ministre a également affirmé que la Sonangol et son homologue de la Guinée équatoriale reprendraient les négociations pour donner plus de dynamisme dans le développement des relations bilatérales dans ce secteur, espérant que ces relations connaissent un grand dynamisme comparativement au secteur de la défense et sécurité.

Georges Chicoti a également déclaré que la Sonangol et l'entreprise équato-guinéenne de pétrole et gaz reprendraient les pourparlers pour relancer la coopération afin que l'Angola puisse importer du gaz vers ce pays, à partir de Soyo, selon leur intention, a-t-il ajouté.

Le ministre a également considéré la visite de Teodoro Obiang Nguema comme "importante", en ce qu'elle a permis aux parties d'analyser l'état actuel de la coopération bilatérale, soulignant le domaine de la politique de défense et sécurité est plus avancée dans les relations bilatérale.

Luanda — Le Président José Eduardo dos Santos a été encouragé lundi, par son homologue de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, à poursuivre son rôle de conseiller et à continuer à contribuer à la pacification du continent africain, en particulier en aidant les pays en crise politique et en conflits, a annoncé le ministre des Relations Extérieures, Georges Chicoti.

