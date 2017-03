Angola: Guinée Equatoriale - Les autorités travaillent sur la mise en oeuvre des accords

Luanda — Les autorités des Républiques d'Angola et de la Guinée Equatoriale continuent à travailler dans le sens de mettre en oeuvre les accords et protocoles de coopération déjà signés, a déclaré lundi, à Luanda, le ministre du Pétrole, José Maria Botelho de Vasconcelos.

Parlant aux journalistes en qualité de chef de la délégation ministérielle angolaise qui s'est réunie le même jour avec une délégation de la Guinée Equatoriale, le ministre a indiqué que les deux parties, en plus de l'échange d'expériences dans le domaine institutionnel et commercial, avaient passé en revue les points liés aux huit accords et deux protocoles existants entre les deux gouvernements.

Pour sa part, la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Ângela Bragança, qui était également à la réunion, a informé que ces accords entre les deux pays seraient évalués brièvement en détail par une commission technique conjointe déjà créée, en vue de leur mise en œuvre rapide.

Elle a dit que tout était fait pour la mise place des mêmes (accords et protocoles) dans les domaines de la défense, la sécurité, le pétrole, la pêche, l'éducation et le jumelage entre les villes de Malabo et Luanda.

Ângela Bragança a expliqué que l'Angola avait déjà pris des mesures importantes dans le domaine de la formation de la police dans ce pays et que dans d'autres domaines, il était nécessaire plus de dynamisation, en particulier du côté des autorités équato-guinéennes.

"Ce sont des secteurs très spécifiques qui peuvent stimuler les relations amicales et le renforcement mutuel en termes de complémentarité des actions dans le cadre des économies et des respectives sociétés", a-t-elle conclu.

Les responsables ministériels de la Guinée Equatoriale intègrent la délégation du Président de ce pays, Teodoro Obiang Nguema, qui est en visite de travail dans la capitale, ayant déjà tenu une réunion privée avec son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, au Palais présidentiel.

La visite se termine cet après-midi (lundi).

La République d'Angola et de la Guinée Equatoriale entretiennent d'excellentes relations de coopération, tant au niveau bilatéral comme des organisations internationales qu'elles intègrent dont la Commission du Golf de Guinée (CCG), l'Union africaine (UA), l'ONU et d'autres institutions.

La République de Guinée équatoriale est située en Afrique occidentale et centrale, entre le Gabon et le Cameroun, et a une superficie de 28.051 kilomètres carrés et une population estimée à 759.415 habitants.