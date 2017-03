Afrique du Sud: Zuma rappelle en urgence son ministre des Finances

En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a interrompu une tournée à l'étranger de son ministre des Finances, Pravin Gordhan, suscitant ainsi de nombreuses questions.

Il doit s'envoler pour Johannesburg dans la soirée de ce lundi 27 mars. Ce rappel en urgence a suscité une avalanche de spéculations sur l'imminence d'un remaniement ministériel. Le rand - devise nationale - a aussitôt plongé, Gordhan étant vu comme le garant de la rigueur budgétaire de ce gouvernement.

Dès ce matin, la rumeur a couru d'un rappel de Pravin Gordhan qui se trouvait à Londres pour promouvoir les investissements en Afrique du Sud. La délégation devait ensuite se rendre aux Etats-Unis.

La présidence a confirmé l'information dans la matinée, sans donner plus de détails, ce qui a déclenché d'une avalanche de spéculations. S'agit-il d'un remaniement ministériel ? Pourquoi un rappel d'urgence alors que des rencontres importantes étaient prévues et que ce voyage était planifié de longue date ? Ce rappel coïncide également avec une affaire de justice qui s'ouvre mardi 28 mars et qui oppose Gordhan à une riche famille d'hommes d'affaires - les Guptas - proche du chef de l'Etat.

Cela fait des mois que l'on attend un remaniement ministériel. On sait Pravin Gordhan dans le collimateur du président Zuma, le ministère des Finances s'opposant ouvertement au chef de l'Etat sur la gestion des finances publiques.

Désormais, beaucoup redoutent que ce ne soit chose faite et que Gordhan ne soit mis à l'écart, d'autant plus que plusieurs proches de Jacob Zuma sont désormais disponibles pour faire leur entrée dans le gouvernement. C'est notamment le cas de Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-présidente de la Commission de l'Union africaine et candidate à la succession de Jacob Zuma, à la tête de l'ANC, parti au pouvoir.