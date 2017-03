Cameroun: ART et histoire au programme de Chantal Biya

Le séjour de l'épouse du président de la République à Rome, a été essentiellement culturel

La première dame, Chantal Biya, était aux côtés du chef de l'Etat à Rome, dans le cadre d'une visite d'Etat en Italie et au Vatican, du 20 au 23 mars dernier. En marge des rencontres entre les leaders camerounais et italien, l'épouse du président de la République a eu droit à une visite du somptueux palais du Quirinal, siège du pouvoir, où sont stockés de nombreux vestiges antiques. Ce moment d'immersion dans l'histoire, les arts et la culture italienne si riche constitue le principal temps fort du séjour de Mme Chantal Biya à Rome. Le palais du Quirinal, sur la colline du même nom, fut longtemps la résidence des papes. Napoléon en fit son palais impérial en Italie, avant qu'il ne revienne aux papes puis aux rois du pays.

Depuis 1948, c'est la résidence officielle du président de la République d'Italie. Bâti par les papes à la fin du 16e siècle, c'est un des plus grands et des plus somptueux palais de Rome. Surement le plus intéressant à visiter d'un point de vue artistique et politique. Et c'est le plus grand palais présidentiel du monde. Pas moins de 1200 chambres : un bâtiment vingt fois plus grand que la Maison Blanche. Il est occupé par les bureaux et les appartements du président, mais aussi par une aile entièrement aménagée pour héberger les têtes couronnées et chefs d'Etat étrangers en visite officielle. Par ses dimensions et son décorum, la pièce la plus impressionnante est sans doute le salon dit dei Corazzieri, dans lequel le président reçoit traditionnellement les invités d'honneur. En plus d'être immense, Il Quirinale comme le nomment les Italiens, est un condensé d'œuvres d'art, tapisseries, peintures, sculptures et meubles dont une très belle collection importée de Paris par Napoléon au 19e siècle. Il abrite même une collection de carrosses.

Les superbes fresques de la sala del Diluvio sont redevables à Antonio Carracci qui exécuta en particulier les remarquables scènes de l'Ancien Testament. D'autres artistes italiens de renom ont laissé leurs empreintes un peu partout dans le palais. Les nombreux bustes classiques présents ont été transportés là depuis le Musée royal de Turin en 1938 à l'occasion d'une visite d'Adolf Hitler au Quirinal, pour donner à la salle un aspect austère et inspirer la romanité classique. Autant de merveilles et de références historiques qu'a découvertes Mme Chantal Biya lundi 20 mars dernier, guidée par Laura Mattarella, fille aînée du président italien. Avant de rendre visite au Saint Père à l'Etat de la cité du Vatican jeudi, en compagnie de son illustre époux.