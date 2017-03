Congo-Kinshasa: Christophe Lutundula - « La Majorité n'a jamais accepté l'accord de la Saint Sylvestre »

« Au rassemblement, nous n'avons pas fait du mensonge, de l'intoxication et de la désinformation une méthode de gouvernement ou une stratégie de conservation du pouvoir. Nos amis de la Majorité, c'est leur façon d'agir. Nous avons signé un accord. Je ne sais pas si vous les Congolais, vous nous avez entendu poser des conditions pour admettre que le Président Kabila, sa Majorité présidentielle, ses gouverneurs des provinces, ses assemblées provinciales, restent pendant cette période préélectorale et électorale. C'est la majorité qui sort de l'accord, d'abord on commence par dix noms jusqu'à trois noms. Ce n'est prévu nulle part », rappelle-t-il.

Selon lui, la MP est convaincue que « comme Etienne Tshisekedi est mort, l'opposition ne fait plus le poids et par conséquent, ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir, mais ils se trompent ».

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.