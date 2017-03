Congo-Kinshasa: Signature de l'arrangement particulier - La MP appelle le rassemblement à l'humilité et au respect des institutions

Le mode de désignation du futur premier ministre qui doit ressortir du Rassemblement est l'un autre point qui divise la majorité présidentielle (MP) et l'opposition. Le camp du président Kabila souhaite que le Rassemblement propose une liste de trois noms pour ce poste, alors que la plateforme de l'opposition ne compte suggérer qu'un seul nom. Cette divergence a poussé le secrétaire général de l'UDPS à quitter la salle accusant la MP de « mauvaise foi » et de bloquer la signature de l'arrangement particulier. Un départ qui n'a pas perturbé le déroulement des travaux au centre interdiocésain, avait assuré Mgr Fridolin Ambongo.

Les animateurs de cette conférence de presse[Emmanuel Ramazani, Me Nkulu, Modeste Bahati, Lambert Mende] ont aussi évoqué les points relatifs aux mesures de décrispation, les « allégations et les accusations d'illégitimité de toutes les institutions de la RDC ».

Pour le secrétaire général de la Majorité présidentielle, le point qui cause problème « c'est au sujet du mode de désignation et de nomination du Premier ministre, de la personnalité qui va présider le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, du rôle de la CENCO, son mandat les jours à venir, la répartition des ministères ».

La Majorité présidentielle estime avoir fait plusieurs concessions et invite le Rassemblement à privilégier l'intérêt du peuple et de la république pour aller rapidement aux élections.

La Majorité présidentielle(MP) demande au Rassemblement d'être guidé par l'humilité, le respect des institutions de la république et de leurs animateurs et surtout à la vérité. Aubin Minaku, secrétaire général de cette plateforme qui a fait cette déclaration ce lundi à Kinshasa au cours d'un point de presse note que cette démarche permettra de vider tous les points de désaccord qui bloquent ces discussions directes facilitées par la CENCO.

