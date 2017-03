Congo-Kinshasa: Division 1 Play-Off - Première journée / DCMP va défier Mazembe à Lubumbashi

Le démarrage du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football -Division 1- est imminent. La Ligue nationale de football a récemment publié le calendrier de cette ultime étape de la compétition nationale majeure de football. Et l'on retient d'emblée le choc de la première journée entre le TP Mazembe et le Daring Club Motema Pembe à Lubumbashi.

La Ligue nationale de football (Linafoot) a rendu public le calendrier de Play-Off de la 22e édition du Championnat national de football. Les hostilités débutent le dimanche 2 avril 2017 avec des affiches alléchantes. Le choc de la première journée sera sans doute la confrontation entre le TP Mazembe et le Daring Club Motema Pemba au stade de Kamal City de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Avec l'entraîneur David Mwakasu et Pamphile Mihayo Kazembe qui reprennent les rênes après le départ du technicien français Thierry Froger, le TP Mazembe affûte ses armes en Zambie en vue des rencontres du Play-Off et du barrage de la Coupe de la Confédération contre Jeunesse sportive de Kabylie.

De son côté, le DCMP se prépare depuis quelques jours à Kinshasa, sous la houlette de l'entraîneur principal Otis Ngoma qui a changé l'image du club vert et blanc. Le DCMP a retrouvé son niveau d'antan, étant de plus en plus redouté par les adversaires et déjà prétendant au titre national. Les Immaculés de la capitale ont battu, en amical le dimanche 26 mars 2017, le FC MK par un but à zéro, une réalisation de Yannick Mbidi Mavuanga. Lors de la dernière confrontation entre les deux clubs en 2016, DCMP s'était incliné au stade des Martyrs par un but à deux, après avoir mené à la mi-temps par un but à zéro, une réalisation de Joël Musingu alias Tempo actuellement au Gabon.

V.Club pour sa part se rendra à Mbuji-Mayi afin d'être reçu au stade Tshikisha par Sa Majesté Sanga Balende. Don Bosco accueillera à Lubumbashi la formation de Bukavu Dawa. Et OC Muungano de Bukavu recevra le FC Renaissance du Congo.

Renaissance du Congo dans la cour des grands...

En ce qui concerne justement le FC Renaissance du Congo, club issu d'une scission d'avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP), le premier match l'oppose, le 2 avril au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, face à l'équipe locale, l'OC Muungano. En deuxième journée, le club orange de Kinshasa fera face à un ogre du football national, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, une partie domiciliée au stade des Martyrs de Kinshasa.

Ensuite, FC Renaissance jouera successivement contre l'OC Bukavu Dawa au stade de la Concorde de la commune de Kadutu au chef-lieu de la province du Sud-Kivu, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi au stade des Martyrs de Kinshasa. En cinquième journée, FC Renaissance du Congo va défier l'AS V.Club de Kinshasa, avant de recevoir le CS Don Bosco de Lubumbashi en sixième journée et en septième journée le Daring Club Motema Pembe.