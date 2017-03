Algérie: Célébrer les évènements nationaux pour lutter contre l'oubli

Né en 1939, ce chahid a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale (ALN) alors qu'il était âgé de 14 ans à peine et était chargé de recueillir les contributions au niveau de la région et s'occupait également de la transmission du courrier entre les différents corps de l'ALN.

M. Abadou a entamé sa visite dans la capitale du Hodna en procédant à l'inauguration de trois stèles commémoratives dans les communes d'El Khabana, Zarzour, et le village de Larouia, relevant de cette même commune, où il a assisté à un exposé sur la vie d'Achbicheb Mohamed Benmazouz, le plus jeune chahid de la région, dont une stèle a été inaugurée en son nom.

Le secrétaire général de l'ONM a adressé, par ailleurs, un message aux jeunes générations, considérant que "si les chouhada et les moudjahidine ont le mérite d'avoir recouvré la souveraineté nationale, les générations futures sont, quant à elles, appelées à préserver la stabilité et la cohésion dont jouit le pays", conséquence, a-t-il soutenu, des sacrifices des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ceux de la sûreté nationale ainsi que les différentes institutions de l'Etat.

"Certaines personnes ont oublié le poids des sacrifices consentis par les algériens à commencer par la révolution de l'émir Abdelkader jusqu'à la glorieuse Révolution de 1954", a déclaré M Abadou, à l'occasion de l'inauguration de stèles à El Khabana, Amessif et Zarzour, dans le cadre de la commémoration du 58ème anniversaire de la mort des colonels Amirouche et Si El Haouès à Djebel Thameur, près de Boussaâda.

