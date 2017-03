Algérie: Réouverture à la circulation de la route du port d'Oran

Oran — Le tronçon de la route du port d'Oran, situé sous le pont Zabana, a été rouvert lundi à la circulation après huit (8) mois de travaux suite à un glissement de terrain.

La cérémonie de réouverture de cet axe sensible à grande circulation routière a été effectuée par le wali, en présence du président de l'APW d'Oran, de la directrice des travaux publics de la wilaya, de responsables de la circulation routière de la sûreté de wilaya et de représentants de l'entreprise espagnole qui a réalisé les travaux.

Le chef de l'exécutif a remis, à l'occasion, un certificat d'honneur quant à la qualité des travaux repris par cette entreprise, dont notamment ceux ayant trait à la consolidation du terrain et à la réalisation d'un système de drainage pour canaliser les eaux souterraines vers la mer.

A la forêt de haï El Menzeh (Oran), le wali a donné le ton pour l'aménagement de cette zone de 120 hectares, dont une partie sera dédiée aux activités sportives et récréatives, instruisant les services de la conservation des forêts à agrémenter le site par des plaques indicatrices.

Un site verdâtre qui jouxte une cité d'habitation, comme l'a fait observer le wali qui a instruit les services des forêts, de l'urbanisme et de la construction et ceux de la direction du logement à travailler en commun pour achever le muret et les trottoirs avant de réaliser la clôture qui sera financé par la wilaya.

Au chantier de viabilisation de plusieurs quartiers relevant de la commune de Bir El Djir, le wali a insisté sur la livraison des travaux avant octobre 2017.

Le wali s'est rendu également sur le chantier de la trémie du 4ème boulevard périphérique, à hauteur du complexe immobilier Hasnaoui où des travaux sont en cours. Il s'est enquit également des travaux d'aménagement du "boulevard des lions" longeant cette cité, portant notamment sur le terrassement, le revêtement de la chaussée et l'éclairage public.

Concernant l'éclairage public, M. Zaalane a instruit les responsables de la compagnie Sonelgaz à enlever la ligne haute tension qui traverse ce boulevard pour procéder à la mise en place de candélabres.

A haï Essabah, le wali a inauguré une salle de gymnastique avant de visiter le chantier d'un parking à quatre (4) étages (394 places), invitant le maire de Sidi Chahmi à lancer aussitôt sa mise en adjudication.

A haï "Usto", le chef de l'exécutif a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation d'une station de taxi inter-wilaya et de bus extra-muros avant de se rendre à haï Benarba (ex Rocher) à l'ouest de la ville d'Oran, où il s'est enquis des travaux de viabilisation de ce site d'habitat, une greffe urbaine qui connaît de nombreux travaux d'aménagement pour soigner l'image hideuse qui lui colle mal à la peau.

A hai Bouamama mitoyen, il a procédé à l'installation de l'entreprise devant réaliser une aire de jeux et a donné des instructions fermes aux services concernés pour l'évacuation et la démolition d'une friche appartenant à une filiale de Sonelgaz pour édifier au lieu et place un terrain de football longeant la RN 2.

Lors d'un point de presse à l'issue de cette visite d'inspection, le wali a indiqué que l'Etat avait accordé une enveloppe financière de 2,5 milliards DA pour terminer le reste des travaux du village olympique à haï Belgaïd à l'Est d'Oran, assurant que la première tranche des travaux est couverte financièrement Une enveloppe financière de 5,9 milliards DA sera débloquée également pour la réalisation du village méditerranéen à Bel Gaïd (Bir El Djir) pour les Jeux méditerranéens 2021, a-t-il ajouté.