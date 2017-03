Sénégal: Un atelier pour tester les procédures opérationnelles standards du PNRUSSA

communiqué de presse

Dakar — L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Comité national du codex alimentarius (CNCA) organisent, à partir de mardi, un atelier national de trois jours portant sur un exercice de simulation "sur table", annonce un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie d'ouverture est prévue le même jour à 9h, au Centre anti-poison de Dakar. L'atelier s'inscrit dans le cadre "du soutien à l'élaboration du Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal (PNRUSSA)", ajoute le texte.

Cette rencontre de "vérification et d'évaluation des procédures opérationnelles standards élaborées [dans le cadre du] PNRUSSA", réunira des représentants des départements ministériels en charge du Commerce, de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche, de l'Industrie, de la Santé et de l'Environnement, du CNCA.

Seront aussi présents à leurs côtés, les laboratoires publics et privés, les associations de consommateurs, les organisations patronales, les universités et centres de recherche.

L'exercice "sur table" va porter sur une simulation d'un cas d'urgence intervenant chez des jeunes enfants de moins de trois ans, victimes d'intoxication par des escherichia coli producteurs de shiga-toxines (dénommés STEC), à la suite d'ingestion de produits alimentaires vendus sur le marché national.

Il permettra aux participants "d'avoir une bonne connaissance des risques émergents et des procédures de communication sur les risques en cas d'urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments (SSA), mais également de renforcer la collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire pour une meilleure réponse aux urgences de SSA au Sénégal", souligne la FAO.

Cette activité est financée par la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-duché de Luxembourg. Les résultats obtenus vont permettre de réviser et de finaliser les procédures du PNRUSSA, en vue de son adoption par les autorités du pays, annonce la même source.

Le communiqué signale qu'"au Sénégal, les maladies d'origines alimentaires sévissent de façon récurrente par de nombreux facteurs, parmi lesquels la prolifération des aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les modes de préparation et de transformation, la mondialisation des échanges, le développement des technologies et de la restauration hors foyer de plus en plus importante".

C'est dans ce cadre que le PNRUSSA est mis en place le 22 juin 2015, par le ministre de la Santé et de l'Action Sociale. Toutes les parties prenantes du système de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal y sont représentées.

L'objectif est d'identifier et de gérer, avec plus d'efficacité, les situations d'urgence par des réponses coordonnées et une utilisation judicieuse des ressources et des systèmes disponibles. Le but recherché est de limiter les risques de propagation des maladies d'origine alimentaire et de mieux protéger la santé des consommateurs.