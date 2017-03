Sénégal: Le Théâtre national Daniel-Sorano consacre une exposition à ses 52 ans par "devoir de mémoire"

Il n'y a pas de doute, la Société africaine de raffinerie (SAR) telle qu'elle existe et fonctionne est… Plus »

Au premier étage, le visiteur peut découvrir une galerie de photos dédiée aux pensionnaires du Théâtre national. On peut identifier la célèbre danseuse Ndèye Khady Niang, décédée, la comédienne Isseu Niang, Jacqueline Scott Lemoine et Joséphine Zambo.

Une affiche montre les photos du parrain de la compagnie, un "grand acteur franco-sénégalais" né en 1920 et décédé à l'âge de 41 ans. Sur d'autres affiches sont exposées les images des différents ballets qui ont marqué l'existence de l'édifice, le Ballet national, la Troupe dramatique, l'Ensemble lyrique national et la Sirabadrale.

Dakar — L'organisation de l'exposition intitulée "52 ans de vie artistique riche et intense à Sorano" est l'accomplissement d'un "devoir de mémoire et de préservation de l'identité culturelle", a déclaré, lundi, à Dakar, le directeur général de la Compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano, Sahite Sarr Samb.

