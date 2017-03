Algérie: Algérie/Royaume Uni - Un projet de jumelage pour la protection des consommateurs

Alger — Un projet de jumelage entre l'Algérie et le Royaume-Uni intitulé "Appui institutionnel au dispositif de collecte, d'analyses et de promotion de l'information pour la protection des consommateurs " a été lancé lundi à Alger dans le cadre du Programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A).

Placé sous le slogan "Des consommateurs algériens, acteurs face aux défis du 21ème siècle", ce projet initié au profit du ministère du Commerce (Direction de la qualité et de la consommation) a été attribué au Royaume-Uni, et sa mise en œuvre est prise en charge par l'Organisme de coopération internationale du gouvernement d'Irlande du nord, a expliqué le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane.

Ce jumelage, a-t-il expliqué, vise à concrétiser un programme qui s'étalera sur 24 mois et doté d'une enveloppe financière de 1,2 million d'euros pour être mené par des experts européens en collaboration étroite avec leurs homologues algériens.

"Notre mission se focalise sur trois (3) axes essentiels pour atteindre les objectifs attendus: la création d'un centre d'appel dédié au traitement des requêtes des consommateurs, la mise en place de nouveaux outils didactiques pour renforcer les acquis du consommateur algérien et la formation de formateurs en matière de culture de consommation", selon le même responsable qui a également cité les nouvelles technologies d'analyse et de contrôle.

Pour sa part, le chef du projet, Sami Kolli, a indiqué que ce programme était destiné aux différents services extérieurs relevant des ministères, respectivement, du Commerce (Directions régionales du commerce, CNRC, CACQE...), de l'Intérieur, de l'Industrie, de la Santé, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de l'Education nationale, de la Poste et TIC notamment ainsi que les institutions et organismes concernés tels que la Gendarmerie nationale, la DGSN, les Douanes, la Protection civile, l'IANOR, le CREG et les associations des consommateurs.

Il a également précisé que ce projet constituait une action de partenariat spécifique entre Algérie et le Royaume-Uni, qui offre plus d'avantages en termes de prévention et de préservation des droits des consommateurs.

Dans ce sens, la Chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, Manuela Navarro, a souligné qu'à travers ce projet, le Royaume-Uni vise à partager avec les partenaires algériens son expérience dans le domaine de la protection des consommateurs, et à rapprocher les législations des deux parties dans un cadre de travail commun, sûr et rentable.

A ce propos, elle a soutenu qu'avec les infractions et les malveillances liées au domaine de la consommation ainsi que le viol des règles sanitaires qui demeurent un phénomène mondial, la coopération devient de plus en plus primordiale.

Pour sa part, la représentante de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, Anna Jackson, a estimé que ce programme contribuerait également dans le processus d'amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes puisqu'il est à même d'inciter les acteurs économiques à se conformer aux standards internationaux.

Interrogé par la presse sur les délais fixés pour la mise en service du Laboratoire national d'essai, relevant du ministère du commerce, M. Kolli a estimé qu'il devrait être opérationnel dès septembre prochain.

Pour rappel, le Laboratoire national d'essais (LNE), situé à Sidi Abdallah (Alger), aura pour principale mission de contrôler la conformité des produits industriels. Il aura des annexes spécialisées en analyses physicochimiques et microbiologiques pour le contrôle de la conformité des produits industriels.

Il s'agit notamment des matériaux de construction, l'électroménager, le textile, la maroquinerie, le matériel de cuisine, les pièces détachées (automobile), les détergents, les produits cosmétiques, les affaires scolaires, l'emballage et les jouets.