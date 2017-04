Afrique: Le Kenya sans partage aux Mondiaux de cross-country

Le Kenya a survolé les Mondiaux de cross-country dimanche à Kampala (Ouganda) en réalisant le doublé chez les messieurs et en raflant les 6 premières places chez les dames, une performance qualifiée d'historique par l'IAAF.

Geoffrey Kamworor a conservé son titre en 28 minutes et 24 secondes devant son compatriote Leonard Barsoton, champion du Kenya, à 12 secondes et l'Ethiopien Abadi Hadis à 19 secondes.

Pour la plus grande joie du public local, l'Ougandais Joshua Cheptegei a mené la course, qui se déroulait sur un anneau en herbe de deux kilomètres entrecoupé de deux bosses. De nombreux supporteurs couraient à ses côtés avant qu'il ne s'effondre dans le dernier tour pour terminer à la 30e place.

Chez les dames, Irene Cheptai, âgée de 25 ans et championne du Kenya, s'est imposée en 31 minutes et 57 secondes, devant cinq compatriotes dont Alice Nawowuna et Lilian Rengeruk qui ont décroché respectivement l'argent et le bronze.

Cheptai s'était classée 7e des derniers Mondiaux, en 2015 à Guiyang (Chine).

La championne du monde en titre Agnes Tirop a terminé 5e dimanche, dans le même temps que Hyvin Jepkemoi (4e), tandis que la championne olympique du 1500 mètres Faith Kipyegon a fini 6e.

La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a qualifié d'"historique" dans un tweet la performance des Kényanes.

Ces championnats sont le premier événement majeur à se dérouler à Kampala, l'Ouganda étant seulement la quatrième nation africaine à accueillir ces Mondiaux en 44 ans d'histoire.

Une équipe de réfugiés du Sud Soudan a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison de "problèmes administratifs" pour ces Mondiaux qui accueillaient plus de 550 athlètes venus de 59 pays.

Les EN du relais mixte et juniors garçons dans le Top 5

Les équipes marocaines du relais mixte et juniors garçons, qui figuraient dans le Top 5, ont été la révélation des 42ème championnats du monde de cross-country, disputés dimanche à la capitale ougandaise Kampala. Au relais mixte, l'équipe marocaine, composée de Oumaima Saoud, Sanae El Othmani, Mohamed Tindouft et Brahim Kaazouzi a terminé au 5è rang mondial (24min 02sec) devant les Etats-Unis (24.08).

Le titre mondial est revenu au Kenya (22.22) suivi de l'Ethiopie (22.30) et de la Turquie (22.37). Quant aux épreuves juniors garçons, les athlètes Mouhcine Outalha, Mohamed Bali, Anouar Ouzine, Ilyas Raji, Abdelkrim Benzahra et Hicham Aknakam se sont classés à la 5è position avec 113 points derrière l'Ouganda (56 pts), l'Erythrée (55 pts), le Kenya (28 pts) et l'Ethiopie (17 pts).

Chez les juniors filles, Imane Bouhali, Loubna Ech-Chafai, Rahma Tahiri, Saida Fadili, Hanae Bouagad et Wafa Gazour ont occupé la 10è place (202 pts), le même classement des derniers championnats du monde.

Joint au téléphone par la MAP, le directeur technique national de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, Ayoub El Mendili, a salué ces "excellents résultats" notamment ceux réalisés par les athlètes juniors garçons et relais mixte.

Il a aussi mis en avant le fait que ces athlètes juniors garçons ont été formés aux centres régionaux de formation et ont amélioré leur classement mondial après s'être classés à la 7è place lors de la dernière édition.

"Aux épreuves du relais mixte, les athlètes choisis par la DTN ont tous disputé leur premiers championnats du monde et ont fait montre d'un excellents niveau" a-t-il souligné, rappelant que la DTN avait fondé de grands espoirs sur Rabab Arafi, blessée à la dernière minute.