Cote d'Ivoire: Procès en assises - Le réquisitoire contre Simone Gbagbo a débuté ce lundi

« Entre janvier 2011 et le 31 mars 2011, Simone Gbagbo a reçu plusieurs fois les autorités militaires et politiques. Recevoir ces autorités qui lui rendaient compte, traduit son ascendance, son audimat. Elle avait du pouvoir sur ces personnes. Elle aurait pu l'utiliser pour lancer un message de paix ou d'interdiction des violences. Elle ne l'a pas fait. Elle invitait plutôt les populations à la résistance. Elle est auteure intellectuelle de la situation. Son silence est coupable », a expliqué Me Vafoungbé Diomandé.

Mais avant, ils ont démontré la responsabilité pénale et la culpabilité de l'épouse de l'ancien Chef de l'État Laurent Gbagbo dans les violences perpétrées entre janvier 2011 et mars 2011.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.