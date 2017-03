Cote d'Ivoire: Développement - Le Président a échangé avec le député européen Louis Michel

Le Chef de l'État a également évoqué au cours de l'entretien, selon le parlementaire européen, la question de visas pour les jeunes qui veulent aller étudier en Europe et celle de la migration. Sur la question de la migration, il a demandé aux dirigeants européens de faire preuve d'une plus grande « compréhension ».

Dans ce cadre, il a dit avoir partagé avec le Chef de l'État toute une série d'éléments, notamment la nécessité absolue d'une alliance entre les secteurs Privé et public. Sur cette question, M. Louis Michel a précisé être en phase avec le Président de la République, car pour eux, sans un secteur privé dynamique, il n'y a pas de prospérité, et sans prospérité, il y a beaucoup de difficultés à mener des politiques sociales.

S'agissant de l'objet de sa présence à Abidjan, il a révélé que sa visite a pour but de préparer « l'Accord post-Cotonou » (en référence à l'Accord signé en 2000 entre l'Union européenne et les pays Acp). Un Accord qui, selon le député européen, viendra à son terme en 2020 et qu'il faudra à nouveau « réinventer, réalimenter et redéfinir ».

M. Louis Michel a indiqué, au terme de l'entretien, qu'il a eu beaucoup de plaisir à échanger avec le Président Alassane Ouattara, une « éminente personnalité » qu'il connaît depuis de très longues années. Il a ajouté avoir saisi cette occasion pour féliciter le Chef de l'État pour les résultats « impressionnants » qu'il réalise avec son gouvernement et sa population pour développer le pays et le remettre parmi les « grands champions de l'Afrique ».

