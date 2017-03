Algérie: Cinquante exposants au 3e Salon de l'optique à Oran

L'édition passée a été un "franc succès" avec la participation d'exposants d'une trentaine de wilayas, en plus d'une vingtaine d'autres de Turquie, de France, de Tunisie, d'Espagne et d'Allemagne.

Quatre formations, auxquelles les étudiants en optométrie peuvent s'inscrire de manière directe au cours du salon ou plus tard via internet, seront dispensées au cours de l'année 2017 par l'entreprise chargée de l'organisation du salon.

Le pôle formation et conférence prévoit trois symposiums qui seront animés par des experts nationaux et étrangers de Suisse, Allemagne et France, ainsi que des opportunités de formation dans différents secteurs de l'optique, dans les deux domaines technique et didactique.

Ce salon, qui s'adresse exclusivement aux professionnels du monde de l'optique, s'articule autour de quatre pôles, à savoir le pôle mode, le pôle luxe, le pôle santé et le pôle conférence et formation, a-t-on souligné.

Le salon "EXPO VISION 2017" est considéré comme le plus grand salon de l'optique en Afrique du nord par sa taille et le nombre d'exposants, a indiqué la même source l'APS.

Oran — Une cinquantaine d'exposants représentant plus de 1.000 marques sont attendus à la troisième édition du Salon international de l'optique et de la lunetterie "EXPO VISION 2017", qui se tiendra du 20 au 22 avril à Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.