Afrique: Vaste campagne de vaccination pour éliminer la polio

116 millions d'enfants vaccinés, en une semaine, contre la polio. C'est l'objectif de la campagne menée par l'Unicef, l'OMS et les gouvernements de treize pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette maladie contagieuse entraîne la paralysie et parfois la mort. Des dizaines de milliers d'agents vont distribuer le vaccin jusque dans les zones les plus reculées pour tenter d'éradiquer définitivement la poliomyélite du continent.

Si dans les trois prochaines années, plus aucun cas ne se déclare, l'Afrique aura vaincu la poliomyélite. Pour remporter cette bataille - peut-être la dernière - l'OMS, l'UNICEF et les autorités d'une douzaine de pays africains se mobilisent. L'objectif est celui de vacciner, sur l'ensemble des territoires, la totalité des enfants de moins de 5 ans.

La dose s'administre par voie orale, sans aiguille ni seringue. Pas besoin, par conséquent, de former des médecins. Cette semaine, près de 200 000 agents battent la campagne. La plupart sont des volontaires, déjà au contact des populations.

Equipés d'un sac thermique, ils doivent maintenir les doses en dessous de 8 degrés depuis les entrepôts de Copenhague jusqu'aux localités les plus reculées et les plus chaudes du Sahel. Pour accéder à certaines zones de conflit, il a fallu parlementer avec les groupes armés, comme dans l'Etat de Borno, au Nigeria, ultime bastion de la maladie, selon l'OMS.

Joint par RFI, Patrick Rose, chargé de la Communication pour l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et Centrale, estime l'objectif atteignable.

Avec cette campagne, c'est vraiment un grand effort qui est fourni pour vraiment éliminer cette maladie.

