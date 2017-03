Sénégal: Sindia - Un projet appuyé par le FONGIP pour des activités génératrices de revenus

Il n'y a pas de doute, la Société africaine de raffinerie (SAR) telle qu'elle existe et fonctionne est… Plus »

Par ailleurs, le DG de PETROSEN a annoncé la construction d'un "centre de traitement des produits halieutiques" à Mbour. D'autres centres de moindre envergure vont aussi être construits dans les zones de pêche et les villages situés le long de la côte, dans le département de Mbour. Ils vont aussi bénéficier de quais de pêche et de chambres froides pour une meilleure conservation des produits halieutiques.

Ainsi, les membres de 65 GIE des différentes localités de la commune de Sindia et même de Diass et de Popenguine-Ndayane, vont être formés en micro-jardinage, en transformation de céréales locales et de fruits et légumes, en tissage, etc., a indiqué Mamadou Faye, responsable politique local, à l'initiative de ce projet.

