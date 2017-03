Cote d'Ivoire: Mobilisation des femmes pour le rassemblement du 8 avril - Dr Joséphine Ouattara s'adresse aux militantes RHDP d'Abobo

L e 8 avril prochain, les femmes de Côte d'Ivoire se retrouveront au Palais des sports de Treichville pour exprimer, au cours d'un grand rassemblement, leur soutien total aux actions du Président de la République, Alassane Ouattara.

En prélude à ce rendez-vous, la présidente du Rassemblement des femmes houphouétistes pour la démocratie et la paix (RFHDP), Dr Joséphine Ouattara, a entrepris une tournée de sensibilisation et de mobilisation des femmes dans le District d'Abidjan. Samedi, elle a rencontré à la délégation du PDCI-RDA d'Abobo, les militantes RHDP de cette commune. Pour l'occasion, elles ont effectué massivement le déplacement. D'entrée, elle a invité ses « sœurs » à ne pas laisser des gens interrompre le travail que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont entamé, en créant le RHDP. « Ce sont des déstabilisateurs », a martelé Dr José- phine Ouattara, avant d'exhorter : « Mettons-nous debout pour faire barrage à la déstabilisation. Nous devons nous mobiliser pour soutenir le couple d'hommes d'Etat, Bédié et Ouattara. Ils sont en train de conduire notre pays sur le chemin de l'émergence. Aujourd'hui, on peut circuler tranquillement, sans être interpelé. On peut s'habiller comme on veut. Aidons-les à nous aider ».

Poursuivant, la présidente du RFHDP a invité les femmes d'Abobo à effectuer en grand nombre le déplacement au Palais des sports pour dire à tous ceux qui veulent plonger la Côte d'Ivoire dans la tourmente ce message : « Laissez notre Alassane Ouattara tranquille, faire son travail pour l'émergence de notre beau pays ». Ensuite, Mme Pecheral Adjoua Gnima Marie épouse Dieket, vice-présidente du RFHDP d'Abobo, a demandé aux femmes de faire confiance aux présidents Bédié et Ouattara, et surtout de ne pas prêter une oreille attentive à tout ce qui se raconte ici et là. Enfin, elle a rappelé que le RHDP est la seule issue pour conduire la Côte d'Ivoire vers le progrès, et les Ivoiriens vers la prospé- rité