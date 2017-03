Afrique de l'Ouest: Match international amical - La Côte d'ivoire défie le Sénégal

72 heures après sa belle victoire à Krasnodar face à la Russie (0-2), la Côte d'Ivoire croise, ce soir, à Charlety en banlieue parisienne, le Sénégal pour son deuxième match amical de la trêve. Des retrouvailles entre deux grandes nations de football africain qui ne se sont pas rencontrées depuis le nul (1-1), le 16 novembre 2013, à Casablanca, en éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique.

Alors que la Côte d'Ivoire avait dominé le match aller (3-1), le 12 octobre 2013, à Abidjan, le but égalisateur de Salomon Kalou au stade de Casablanca a permis aux Eléphants d'honorer leur troisième qualification consécutive au Mondial. Pour trouver des traces encore récentes des confrontations entre les Lions de la Teranga et les Eléphants, il faut remonter aux qualifications de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Pour le dernier tour qualificatif, la Côte d'Ivoire reçoit, à Abidjan, le Sénégal. Les Elé- phants s'imposent logiquement (4-2), le 8 septembre 2012. Mais le 13 octobre 2012, la manche retour n'ira pas à son terme.

Alors que le peuple sénégalais, gonflé à bloc, espérait un retournement de situation, ce sont plutôt les Eléphants qui imposent leur diktat au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Didier Drogba (51e) sur coup franc et sur penalty (70e) a mis fin aux espoirs du peuple sénégalais. Commencent alors des incidents en tribunes. Des projectiles sont lancés sur la pelouse. Le match ne reprendra plus jamais. La Côte d'Ivoire se qualifiant ainsi pour la CAN en Afrique du Sud. Depuis lors, les Lions et les Eléphants ne se sont plus rencontrés. Ce qui sera fait, ce soir, dans le 13ème Arrondissement à Paris. Un match pour les deux formations qui sont reparties déçues de la 31ème CAN au Gabon. Si la Côte d'IVoire est restée en phase de poules, le Sénégal a été éliminé en quarts de finale par le futur vainqueur de l'épreuve, le Nigeria.

Le vendredi dernier, lors de leur première sortie après la CAN, les Ivoiriens ont dominé la Russie (2-0) grâce à deux réalisations de Jonathan Kodjia et Wilfried Zaha. A Londres, le Sénégal et le Nigeria se sont quittés dos-à-dos (1-1). Iheanacho Kelechi sur penalty ayant répondu à l'ouverture du score de Moussa Sow servi par Ifrissa Gana Guèye. Cette cinquième opposition entre les deux depuis 2012 sera également le second match de Kamara Ibrahim sur le banc ivoirien après le départ de Michel Dussuyer. Marc Wilmots, nommé en remplacement du Français, devrait être présent, ce soir dans les tribunes pour assister à la prestation de son équipe.